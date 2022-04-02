معظم الروس يدعمون الحرب على أوكرانيا

2022/04/02 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش مراسل نيويورك تايمز إيفان نيشبورنكو مقالته حول دعم الشعب الروسي لحرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا والعواقب إذا لم يفعلوا ذلك.

حيث ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في الصفحة الأولى، قصة اليوم، أن استطلاعات الرأي والمقابلات الأخيرة تُظهر أن الكثيرين من الروس يحتشدون الآن حول فلاديمير بوتين.



لدعمه في حربه على أوكرانيا.

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