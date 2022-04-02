2022/04/02 | 22:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد عضو التيار الصدري أحمد الربيعي اليوم السبت، أنه ليس هنالك رغبة لدى التيار بتعطيل مسار العملية السياسية، مبيناً أن الفرصة متاحة الآن أمام الإطار التنسيقي لانتاج حكومة وفق منظومة الاغلبية الحاكمة والاقلية المعارضة.وقال الربيعي، في حديث متلفز اطلعت عليه ايرث نيوز، إن “مبادرة الإطار التنسيقي التي طرحها مؤخرا لتشكيل الحكومة غير […]

ظهرت المقالة “لن نقبل التوافق”..



الصدريون يضعون شرطاً واحداً لقبول حكومة الإطار التنسيقي أولاً على ايرث نيوز.

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