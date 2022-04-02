بيان من الاتحاد الوطني حول اغتيال أحد اعضاء الحزب

2022/04/02 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

اصدر مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، بيانا حول اغتيال احد اعضاء الحزب في المدينة.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مجهولين اغتالوا عضو مركز (بنجا علي) للحزب المدعو (ريبوار محمد امين) في منطقة بنجا علي بكركوك"، مضيفا "نبعث بتعازينا ومواساتنا لذوي وعائلة المتوفى".

وتابع: "نطمئن الجميع باننا على تواصل مع الشرطة للعثور على المجرمين والقبض عليهم واحالتهم الى القضاء".

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