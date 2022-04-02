فتوى جديدة من السيد السيستاني

2022/04/02 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعاد موقع "الائمة الاثنا عشر"، فتوى للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني حول صيام مرضى السكري.

وبحسب ما نشره الموقع فقد جاء على النحو التالي: المرأة التي لن تستطيع صوم شهر رمضان بسبب مرض السكري ماذا يجب عليها؟.

إما الجواب فكان، "إذا استمر بها المرض حتى شهر رمضان القادم كفاها أن تفدي عن كل يوم (750) غراماً حنطة، ولا يجب القضاء".





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