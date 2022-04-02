زيباري يحمل المحكمة الاتحادية الإرباك الراهن ويتساءل: لكن لمن تنادي؟

2022/04/02 | 22:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنضع النقاط على الحروف! تتحمل المحكمة الاتحادية المرتبطة بمجلس القضاء الاعلى مسؤولية اساسية في الانسداد والفوضى السياسية.لانها اتخذت قرارات تفسيرية و غير دستورية في عرقلة و منع ترشيحنا في ٢/٦ ثم قرار وجوبية الثلثين لانتخاب الرئيس في ٢/٩ واستمرار الرئيس بمهامه..ولكن لمن تنادي !؟ هوشيار زيباري

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