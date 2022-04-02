طهران: قادرون على إنتاج النفط والغاز لمئة سنة أخرى

2022/04/02 | 22:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، عن قدرة إيران بإنتاج النفط والغاز لمئة سنة قادمة.وقال محسن خجسته مهر: “نمتلك نحو 1200 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز والمكثفات التي لم يتم استخراجها بعد”.وأضاف موضحا: “تتبوأ إيران المرتبة الاولى عالميا في احتياطيات النفط والغاز، وتستطيع الاستمرار في الانتاج […]

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