الأسدي يدعو لاستثمار أجواء رمضان للوصول إلى “تفاهمات”

2022/04/02 | 22:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ دعا رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي، اليوم السبت، إلى استثمار أجواء شهر رمضان للوصول إلى “تفاهمات تحمل الخير لهذا الشعب الصابر”.وكتب الأسدي في تدوينة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز، “بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نتقدم بالتهنئة والتبريك للعالم الاسلامي ومراجعنا العظام وللشعب العراقي العزيز وخصوصا عوائل الشهداء والجرحى وابطال الحشد […]

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