الفتح النيابية: في حال إقصاء الاطار التنسيقي من التمثيل الحكومي سيذهب جزء منه للمعارضة

2022/04/02 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس كتلة الفتح النيابية، عباس الزاملي، اليوم السبت، انه في حال إقصاء الاطار التنسيقي من التمثيل الحكومي سيذهب جزء منه للمعارضة، مشيرا الى ان الاطار مستمر في المفاوضات.وقال اعلام كتلة بدر النيابية، في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “الزاملي في برنامج لعبة الكراسي يؤكد أن الإطار التنسيقي مستمر في المفاوضات والمهم […]

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