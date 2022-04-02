الأمين العام لحركة بابليون يستقبل وفد الإطار التنسيقي

2022/04/02 | 23:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، اليوم السبت، وفد من الإطار التنسيقي، برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، و القيادي في الإطار التنسيقي، النائب أحمد الأسدي، وعدد من القادة السياسيين، لبحث أخر التطورات السياسية في المرحلة الراهنة، وإيجاد الحلول المناسبة.

وناقش اللقاء، الذي عقد بمقر الحركة في العاصمة بغداد، وبحضور أعضاء المكتب السياسي لحركة بابليون، التطورات السياسية في البلاد، والنظر بالمحاثات الجارية بين القوى السياسية، لتشكيل الحكومة.

وأكد السيد الأمين العام لبابليون، أن، التطورات السياسية في البلاد تحتاج منا التحلي بروح الوطنية، والجلوس على طاولة واحدة لحل الأزمة الراهنة بالتفاهم والوحدة وخدمة العراق، فضلا عن العمل بمظلة الدستور للخروج من الانسداد السياسي الذي تشهده الساحة السياسية.

وأشار إلى ان، العراق يمر بمرحلة حساسة تحتاج من الجميع تغليب المصلحة الوطنية والاسراع باختيار رئيس الجمهورية، والشروع بتشكيل حكومة وطنية تخدم كافة العراقيين بمكوناتهم وطوائفهم، داعيا، جميع المخلصين في العراق إلى تحمل المسؤولية الوطنية .

وفي الختام، تمنى السيد الكلداني أن، يكون شهر رمضان المبارك، هو بداية لحل الأزمة التي عطلت العملية السياسية، من خلال التفاهم والمحبة والسلام، وأن يكون شهر الخير والطاعات منطلقا لكل القوى السياسية، ، لخدمة أبناء الشعب العراقي واكد الكلداني على استمرارنا في تقريب و جهات النظر بين جميع القوى السياسية .

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