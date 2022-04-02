2022/04/02 | 23:04 - المصدر: قناة التغيير

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حصل عالم عراقي من الاعظمية يحصل على جائزة “كتاب العام” في معهد المخطوطات بالقاهرة.

كرّم معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة العلامة العراقي الكبير الدكتور بشار عواد معروف الأعظمي بجائزة كتاب العام وذلك عن كتابه “المُحلّى شرح المجلّى” وحضر التكريم نخبة من العلماء والباحثين وعدد من سفراء الدول الاسلامية.

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