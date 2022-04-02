سعد عبد الحميد: عملنا مسحا شاملا بعموم البلاد لاختيار المواهب الافضل لتمثيل المنتخب الوطني

2022/04/02 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد مساعد مدرب منتخب ناشئين العراق الكابتن سعد عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، ان استعدادات تجري على قدم و ساق من اجل الاستحقاقات القادمة .

وقال عبد الحميد في تصريح لـ( بغداد اليوم) : "عملنا مسحا شاملا الى مختلف محافظات العراق لاختيار المواهب الافضل لتمثيل المنتخب الوطني و سيكون هنالك مسعكر في الاسبوع المقبل لانطلاق التدريبات".

و اضاف: "الاختبار الاول قد تم بختيار اللاعبين و سيكون هنالك اختبار ثاني في الايام القادمة مع تواجد اللاعبين القدامى في منتخب الناشئين".

و ختم عبد الحميد حديثه: "سيكون هنالك تجمع في بغداد للاعبين الذين تم اختيارهم من المحافظات و عمل الاختبارات لمعرفة مستويات كل لاعب متواجد في المنتخب لذا فان الفترة القادمة ستكون مهمة الى هولاء اللاعبين لاظهار ما لديهم من طاقات فنية و ذهنية و بدنية و نتمنى ان يكون القادم افضل للمنتخب من اجل تقديم مستويات جيدة في الاستحقاقات المقبلة و ان يكونوا رافدا يرفد المنتخب الوطنية قي المستقبل".

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