2022/04/02 | 23:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LyM4eAy8swc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تنظيم أنشطة توعية بمناسبة اليوم العالمي لمرض التوحد) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تنظيم أنشطة توعية بمناسبة اليوم العالمي لمرض التوحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).