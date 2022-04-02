القوات الامنية تتصدى لهجوم داعشي في احدى قرى ديالى

2022/04/02 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في ديالى، اليوم السبت، ان القوات الامنية تصدت لهجوم داعشي في احدى قرى المحافظة.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان عناصر من داعش هاجمت نقطة مرابطة امنية باسلحة القنص في قرية جلبي في حوض الوقف 30كم شمال شرق بعقوبة”.واضاف ان القوات الامنية تصدت لها دون اي اصابات بشرية”.

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