شاهد.. إطلاق نار وانفجارات لتفريق متظاهرين في بلدة أوكرانية تسيطر عليها روسيا

2022/04/02 | 23:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرجواتوم في سلسلة بيانات إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في انفجار وسط احتجاجات ضد الاحتلال الروسي في بلدة إنيرهودار بوسط أوكرانيا.وقد أظهرت لقطات كاميرا من زاويتن مختلفتين كثافة إطلاق نار وانفجارات لتفريق المتظاهرين في البلدة التي تسيطر عليها القوات الروسية.

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