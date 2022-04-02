العامري: الاطار التنسيقي لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر

2022/04/02 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، أن الاطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء.

وقال مكتب العامري في بيان، ان "رئيس تحالف الفتح هادي العامري أكد خلال استقباله سفير المملكة المتحدة لدى العراق "مارك باريسون ريتشاردسون" في مكتبه ببغداد اليوم السبت، أن العملية السياسية منذ 2003 الى اليوم بنيت على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاتفاق والشراكة والتوازن".

وأبلغ العامري السفير البريطاني بالقول: "لدينا معلومات من جهات مخابراتية اجنبية تؤكد تدخلكم المستمر في الوضع السياسي ونعتقد ان استقرار العراق هو استقرار المنطقة وعلى الجميع معالجة الانسداد السياسي من اجل استقرار المنطقة"

واوضح العامري: "نسعى الى تفاهم شيعي – شيعي وبالتأكيد سيؤدي ذلك الى تفاهم كردي – كردي وينهي الانقسام الحاصل في البيت الكردي والاطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء".

من جانبه، اكد السفير البريطاني ريتشاردسون: إن "المملكة المتحدة تسعى الى تطوير العلاقات الثنائية وتقديم الدعم للعراق الا ان ذلك يتطلب إيجاد حكومة مستقرة وهذا ما يهمنا في المرحلة الراهنة".بدوره أختتم العامري بقوله: إن "عدم الاستقرار السياسي يولد عدم استقرار أمني وبالتالي أخشى من الرجوع الى الفترات التي آلمت العراق".

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