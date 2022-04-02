2022/04/02 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت منطقة الحكر بمحافظة الإسماعيلية في مصر جريمة بشعة، في ساعات الصيام الأولى من شهر رمضان.وأقدم زوج على قتل زوجته وذبح حماه بسبب خلافات عائلية، بحسب وسائل إعلام مصرية.وفي التفاصيل، رفعت الزوجة دعوى خلع من زوجها، الذي تملكه الغضب والرغبة في الانتقام وأقدم على تنفيذ جريمته من خلال التربص بوالد زوجته […]

ظهرت المقالة في أول أيام رمضان..



جريمة مروّعة تهز مصر أولاً على ايرث نيوز.

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