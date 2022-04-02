إيطاليا تستعين بكلب روبوت للدوريات الأمنية

2022/04/02 | 23:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… لجأت السلطات الإيطالية إلى كلب آلي، لمساعدتها على القيام بدوريات في أطلال مدينة بومبي التي دمرها ثوران بركان منذ 2000 عام تقريبًا.وسيعمل الروبوت “سبوت” الذي طورته شركة “بوسطن ديناميكس” الأمريكية على فحص المباني القديمة بحثا عن مشاكل هيكلية خطيرة، وتقييم التقدم المحرز في أعمال الترميم، وتحديد وفحص الأنفاق التي أنشأها لصوص الآثار.[…]

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