ياسر جلال يثير تفاعلا بعد ظهوره في شخصية السيسي بمسلسل

2022/04/02 | 23:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار ظهور الفنان ياسر جلال في شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية مع عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 3"، مساء السبت.

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