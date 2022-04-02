2022/04/02 | 23:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كرّم صناع بعض مسلسلات رمضان 2022، الفنانين الكبيرين سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، الذين رحلا في عام 2021 بعد إصابتهما بفيروس كورونا.وقبل وفاة الزوجين، كانا يستعدان للظهور على الشاشة خلال شهر رمضان، فـ”سمير” كان ضيف شرف في مسلسل “عالم موازي”، وهو نفس العمل الذي انهمكت في تصويره حينها “دلال”، والتي عُرض لها […]

ظهرت المقالة رغم رحيلهما..



سمير غانم ودلال عبدالعزيز حاضران في أول أيام رمضان أولاً على ايرث نيوز.

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