الأوساط الفنية والثقافية تنعى شيخ المصورين العراقيين نورالدين حسين

2022/04/03 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – الزمان نعت الاوساط الثقافية والفنية شيخ المصورين العراقيين الفوتوغرافي المعروف نورالدين حسين الذي وافاه قضاء الله وقدره عن عمر ناهز الخامسة والسبعين في الاول من رمضان المبارك، في اثر نوبة قلبية ترافقت مع فترة طويلة من معاناته المرضية.والفنان الفوتوغرافي الراحل من جيل ريادة فن الفوتوغراف العراقي ، وكان الاقرب الى الرائد الاول […]

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