"يختفي كل يوم".. خسائر فادحة في فوج النخبة الروسي في أوكرانيا

2022/04/03 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن قيادة الجيس تعقد عليه آمال كبيرة في العملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا، إلا أن فوج المظلات 331، وهو من قوات النخبة الروسية، خيب الآمال وباتت خسائره المتزايدة عن طموح الكرملين في حرب سريعة.

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