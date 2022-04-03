يوميات دنماركية 200+95 - حكمة اقبال

2022/04/03 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- شرطة اونلاين:أعلنت مديرية الشرطة في تصريح صحفي عن إنطلاق عمل (المفرزة الوطنية لمكافحة الجرائم الخاصة)، ومهمتها ضمان الأمن عبر الإنترنت، وكذلك منع الجرائم والتحقيق فيها.



وسيتمكن المواطنين، كما هو الحال في الشوارع، من الدخول في حوار مع ضابط شرطة رقمي على الإنترنت عبر الإتصال مع (مفرزة الشرطة الإلكترونية).



رئيسة قسم الشرطة الإلكترونية (سيسه بيركبك) قالت: في دورية الشرطة على الإنترنت، نريد أن ن ......





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