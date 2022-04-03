قراءة أولية موجزة لاعلان الهدنة في اليمن - فؤاد الصلاحي

2022/04/03 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي بداية يمكنني التأكيد على القول ان أي تخفيف عن اليمن واليمنيين من وطأة الازمة الراهنة يعتبر عملا إيجابيا ..ولكن كيف يتحقق ذلك خاصة وان اليمن لم تعد تحتمل سنوات أخرى من الحروب والفوضى وان مهمة المنظمة الأممية كانت ولاتزال البحث عن سبل ووسائل تجمع اطراف الصراع من اجل الحل النهائي الشامل ..في هذا السياق ووفق قراءة اولية لمضمون اعلان الهدنة وما تضمنته من نقاط تشير الى تعليق العمليات العسكرية (ليس ا ......





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