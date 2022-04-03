أسئلة بشأن الامبريالية * - رشيد غويلب

2022/04/03 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب ما هي الامبريالية؟الإمبريالية لا تعبر فقط عن سياسة عنف معينة أو عن حقيقة أن أمما قوية مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا يمكن أن تهيمن على الدول الأصغر.



عادة ما يتبع العنف العسكري تصعيد هائل للمنافسة الاقتصادية.



إن الإمبريالية الرأسمالية الحديثة هي في الأساس مرحلة اقتصادية من الرأسمالية المتقدمة.



إنها تعبير عن المنافسة العالمية الأشد قسوة بين الاحتكارات البلدان المختلفة، اليوم يمكننا القول الشركا ......





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