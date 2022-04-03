مسؤول عسكري أوكراني رفيع يعلن

2022/04/03 | 00:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هانا ماليار، نائب وزير الدفاع الأوكراني، السبت، إن منطقة كييف "تم تحريرها" من القوات الروسية.

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