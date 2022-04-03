الجيش المالي يعلن مقتل 203 مسلح في الساحل

2022/04/03 | 00:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلن الجيش المالي، أنه قتل “203 مقاتلين ينتمون إلى جماعات إرهابية مسلحة”، وذلك خلال عملية في منطقة بوسط مالي نفذت بين 23 و31 مارس.وقال الجيش المالي في بيان، إن “العملية واسعة النطاق، التي جرت في منطقة مورا على بعد 17 كلم شمال شرق كواكجورو في دائرة دجينيه، أدت إلى مقتل 203 مقاتلين ينتمون […]

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