العراق مقبل على صيف لاهب ودرجات حرارة مرتفعة فوق الطبيعي (تفاصيل) - عاجل

2022/04/03 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى ارتفاع درجات الحرارة بعدة درجات خلال موسم الصيف المقبل في العراق، فيما يستمر الجفاف المطري حتى نهاية آب، أو منتصف أيلول على الأقل.



وقال عضو الجمعية الفلكية في تكساس لقمان حويز، في منشور له: إن "جميع التوقعات لدرجات الحرارة للصيف المقبل في الشرق الأوسط، تشير إلى أن متوسط درجة الحرارة هذا الصيف سيكون أعلى من المعتاد بعدة درجات، بما في ذلك العراق وإقليم كردستان".وأضاف حويز، "وقد يتراوح متوسط درجة الحرارة في الأشهر الستة المقبلة بين 2 و3 درجات فوق المعدل الطبيعي"، مبيناً أن "هذه التوقعات تشمل الأشهر الستة المقبلة من أبريل 2022 إلى نهاية سبتمبر 2022". وبشأن الموسم المطري المقبل أوضح حويز، أن "ظاهرة (لانينا) المسؤولة عن الجفاف في العامين الماضيين في منطقتنا، على الرغم من تراجعها إلا أنها تستمر بطريقة ما حتى نهاية أغسطس أو منتصف سبتمبر على الأقل، وسيستغرق انتهائها شهرا حتى نهاية العام، وبعد ذلك ستبدأ ظاهرة النينيو في شتاء 2023 المقبل، ومن المتوقع أن يكون هناك تغير كبير في معدل الهطول المطري باتجاه الأحسن".





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