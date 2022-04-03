اتلتكو مدريد يسحق  الافيس باربعة اهداف مقابل هدف

2022/04/03 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق اتليتكو مدريد فوزا مستحقا على متذيل الدوري الاسباني الافيس باربعة اهداف مقابل هدف معتليا ثالث سلم الترتيب خلف اشبيلية متساويا معه بالنقاط.

سجل الهدف الاول للروخي بلانكو الدولي البرتغالي جواو فليكس في الدقيقة ١١ من الشوط الاول بعدها غونزالو اسكالانتي في الدقيقة ٦٣ من الشوط الثاني ليعود لويس سواريز لتسجيل هدف التفوق الى اتلتيكو مدريد في الدقيقة ٧٥ ليعمق فليكس جراح الافيس و يسجل الهدف الثالث بعدها اطلق لويس سواريز رصاصة الرحمة في الدقيقة تسعين من عمر للقاء.

بهذا الفوز وصل اتلتيكو مدريد الى النقطة السابعة و الخمسين بالمركز الثالث متساوي مع المركز الثاني اشبيلية بالنقاط .

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