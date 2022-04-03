روسيا تعدل خطتها لتركز على شرقي أوكرانيا.. ما العلاقة مع تاريخ 9 مايو بالنسبة لبوتين؟

2022/04/03 | 00:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدّلت روسيا استراتيجيتها الحربية في أوكرانيا للتركيز على محاولة السيطرة على دونباس ومناطق أخرى في شرق أوكرانيا في موعد مستهدف في أوائل مايو/ أيار، وفقًا للعديد من المسؤولين الأمريكيين المطلعين على أحدث تقييمات الاستخبارات الأمريكية.

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