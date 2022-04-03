حقيقة مقتل حكم مباراة الجزائر والكاميرون

2022/04/03 | 01:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الإتحاد الغامبي لكرة القدم على لسان الكاتب العام سوديبو كاماسو أن خبر مقتل الحكم باكاري غاساما لا أساس له من الصحة.وقال سوديبو في تصريح لموقع “في الغول” المصري إن “الحديث عن تعرض غاساما في ضاحية سان دوني بفرنسا للقتل مجرد إشاعات”.وأضاف “تواصلنا مع الحكم وهو متواجد في غامبيا يمارس حياته […]

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