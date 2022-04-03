أوكرانيا.. بوادر اختراق في المحادثات ولقاء محتمل بين بوتين وزيلينسكي

2022/04/03 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف كبير المفاوضين الأوكرانيين في مفاوضات السلام مع روسيا، السبت، أن موسكو وافقت "شفهيا" على مقترحات أوكرانية رئيسية، ما يعزز الآمال بإحراز تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب.

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