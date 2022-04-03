الكاظمي يصدر امراً بـ

2022/04/03 | 01:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، وموجهة لجميع الوزارات والاجهزة الامنية والعسكرية.

وتنص الوثيقة على قرار الكاظمي بمنع جميع العاملين بالوزارات والاجهزة الامنية والعسكرية بعد التصريح والظهور في وسائل الاعلام.

ادناه نص الوثيقة:

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