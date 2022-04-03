2022/04/03 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس شركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا، السبت، أن دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول البلطيق تتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول البلطيق تتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).