الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي من النفط.. كيف يُستخدم لضبط الأسعار؟

2022/04/03 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن مؤخرا عن أمر تنفيذي يسمح بسحب مليون برميل يوميا من احتياطي النفط الأميركي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، في خطوة تهدف لكبح أسعار الطاقة التي ارتفعت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

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