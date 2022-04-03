أوكرانيا تعلن تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية

2022/04/03 | 04:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.وقالت الهيئة في منشور على فيسبوك إن القوات الروسية المنسحبة تنشر ألغاما على الطرق وفي بعض البلدات، بحسب زعمها.وكان قد أعلنت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة على جميع المناطق المحيطة بمدينة كييف، وأعلنت السيطرة الكاملة على منطقة العاصمة للمرة الأولى منذ أن شنت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا.ومع إعادة القوات الروسية حشد صفوفها لخوض المعارك في شرق أوكرانيا، تناثر حطام الدبابات الروسية في المناطق الواقعة شمالي كييف.وقال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 30 بلدة وقرية في المنطقة منذ أن أعلنت روسيا الأسبوع الماضي الانسحاب من المنطقة.لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن القوات الروسية تسعى للسيطرة على شرق وجنوب البلاد واشتكى من أن الدول الغربية لم تزود كييف بما يكفي من الأنظمة المضادة للصواريخ.ووصفت روسيا سحب قواتها من مناطق قرب كييف بأنها بادرة على حسن النية في مفاوضات السلام التي كان آخر انعقاد لها الجمعة.وتقول أوكرانيا وحلفاؤها إن القوات الروسية اضطرت إلى تغيير تمركزها إلى شرق أوكرانيا بعد أن منيت بخسائر فادحة قرب كييف.

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