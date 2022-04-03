2022/04/03 | 04:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، الجمعة، عن قيمة الجوائز المالية التي ستمنح للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيفا" يعلن قيمة الجوائز المالية لكأس العالم في قطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيفا" يعلن قيمة الجوائز المالية لكأس العالم في قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).