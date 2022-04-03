2022/04/03 | 04:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركنغ إن الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن تمثل "لحظة حاسمة" في الصراع المستمر منذ نحو سبع سنوات ويحيي أمل الأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي في أن تحقق سلاما دائما للبلد الذي دمرته الحرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليندركينغ: هدنة اليمن تمهد الطريق لإنهاء الصراع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليندركينغ: هدنة اليمن تمهد الطريق لإنهاء الصراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).