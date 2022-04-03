السلطات السعودية تعلن القبض على المتهم بـ

2022/04/03 | 06:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر لوسائل إعلام محلية أن الأجهزة الأمنية السعودية تمكنت من القبض على الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته وطفلتها بسكب ماء الأسيد الحارق عليهما.

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