وارسو تتهم باريس وبرلين بأنهما مقربتان جدا من روسيا

2022/04/03 | 07:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعاتهم نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، حاكم الأمر الواقع لبولندا، الأحد فرنسا وألمانيا بأنهما مقربتان جدا من روسيا في سياق الحرب في أوكرانيا. وفي مقابلة نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية الأحد، اعتبر زعيم حزب "القانون والعدالة" القومي الشعبوي الحاكم في بولندا، أن "ألمانيا، مثل فرنسا، لديها انحياز قوي لموسكو". ووجه كاتشينسكي انتقاداته الأكثر حدة لبرلين فقال "على مدى سنوات، لم تكن الحكومة الألمانية تريد أن ترى ما تفعله روسيا بقيادة (فلاديمير) بوتين، ونحن نرى النتيجة اليوم". وأضاف "بولندا ليست راضية عن دور ألمانيا في أوروبا"، آخذا على برلين محاولتها "إعادة بناء ما فعله المستشار السابق للإمبراطورية بسمارك"، ما يعني "هيمنة ألمانية لكن جنبا إلى جنب مع روسيا"، على حد قوله.وانتقد نائب رئيس الوزراء البولندي برلين خصوصا لعدم تسليمها أسلحة كافية لأوكرانيا ورفضها فرض حظر على واردات النفط من روسيا على الأقل.

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