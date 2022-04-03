العراق.. كلاسيكو التوافقيّة والأغلبيّة 

2022/04/03 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينافس سياسيونا لاعبي كرة القدم في دَوري المحترفين، لكنّهم يختلفون عنهم كثيراً، فالمتلاعبون بالساحرة المستديرة يتنافسون في استعراض مهاراتهم داخل المستطيل الأخضر وبالنتيجة نستمتع بالمشاهدة والتشجيع.أما لاعبوا السياسة في بلداننا فهم غير محترفين في شيءٍ إلّا في مراكمة الحكومة، والأخرى تذهب إلى المعارضة داخل قبّة البرلمان.إلا أن الأحزاب والقوى السياسية المهيمنة والمتنفذة ثبتت عُرفاً سياسياً يرتكز على مقولة نعم لِلحُكم، وكلا وألف كلا لِلمعارضة، فالمعارضة تعني في عرفهم الانتحار السياسي!

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