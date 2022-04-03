من يلوم الشمس - فاتن نور

2022/04/03 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور لا تبدّد الشمس نفسها بما يكفيالجهات تزأر باردة، منطفئةتقامر بالحواس والدهشة، وتشير إلى مفارق اللاشيءمولعة بالفخاخ وصخب السرابات اللامعة -كملاهي لاس فيغاس-مضللِّة كأسطح الكثبان الزاحفةملبدّة بآمال مقاتلين مسحوقينوأصداء آخرين ذعروا وماتوا.حتى المخاوف الكبيرة والأحزان، تنبعث من الصدوع باردةسرعان ما تلوثها الأضواء المراوغةوحيثما تكون، تتسكع بها الأقدام، ولا تمسّ ......





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