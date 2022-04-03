2022/04/03 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي يسقط رأسه على كتف وزير مالية حكومته كل مساء ، متأملاً بطريقة الأواني المستطرقة : كيف يصلح حال دول الشرق الاوسط ، وليس حال اهالي بلاده .



لقد اطمئن الى وزير ماليته الذي وعده بكتابة صفحات بيضاء لا نهاية لبياضها ، وضع فيها كل ما يجعل اهالي البلاد يمشون كالحالمين دون ان يعرفوا الى اين .



اما ساعده الأيمن الجالس كصقر قريش في وزارة الدفاع ، فلم يفصح له عن شئ : منذ كلفه بتشكيل لجنة تحقيق عن ملابسات قصف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة من قصص الف ليلة وليلة - اسماعيل شاكر الرفاعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة من قصص الف ليلة وليلة - اسماعيل شاكر الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).