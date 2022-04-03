لماذا يفشل رجل الدين على السوشال ميديا؟ - سامح عسكر

2022/04/03 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر المقصود بهذا الفشل هو عجز رجال الدين عن تقديم وجبة علمية وتثقيفية لأتباعهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيضطروا لحصر نشاطهم بنسبة 99% تقريبا في أدعية واستغفار وترديد أقوال الأئمة وفتح كتب التراث على الناس مع موجات من التحريض والكراهية ضد المختلفين بالرأي، إنما الجوانب العلمية الأخرى من محاكاة التطور الاجتماعي والإنساني كالكلام في العلم التجريبي والاكتشافات والفلسفة والسياسة والاقتصاد والعسكرية وال ......





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