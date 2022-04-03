مستبعدا روسيا والصين.. ترامب يكشف عن التهديد الأكبر للولايات المتحدة

2022/04/03 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ليست مهددة من روسيا والصين ، بل من السياسيين داخل البلاد.وأضاف ترامب في تجمع مؤيدين له في ميشيغان: “أكبر تهديد لنا لا يأتي من الخارج، ولكن من السياسيين المرضى والمتطرفين الذين يريدون، عن قصد أو بغير علم، تدمير بلدنا.هذا هو التهديد الأكبر.[…]

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ترامب يكشف عن التهديد الأكبر للولايات المتحدة أولاً على ايرث نيوز.

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