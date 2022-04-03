أحمد خضير : سنكون رقماً صعباً في البطولة الاسيوية

2022/04/03 | 08:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد مشرف كرة القوة الجوية أحمد خضير أن فريقه لن يكتفي بالمشاركة فقط في البطولة القارية للأندية، بل يطمح أن يكون رقماً صعباً في المجموعة من أجل المنافسة بقوة على بطاقة الترشح إلى الدور الثاني.وقال خضير في تصريح لـصحيفة الصباح وتابعته وكالة الانباء العراقية ( واع) ان " الفريق خاض ثاني وحدة تدريبية له بعد الوصول إلى مدينة الرياض السعودية، بمشاركة جميع لاعبي الصقور، باستثناء كرار نبيل، الغائب رسمياً عن مباراة الجزيرة الاماراتي لعدم جاهزيته ".وأضاف خضير أن " الازرق عازم على الظهور بصورة مشرفة وسيكون رقماً صعباً في المجموعة، من أجل الظفر ببطاقة العبور للدور الثاني من البطولة القارية ".وتابع خضير أن " الحظوظ متساوية بين جميع فرق المجموعة مع أفضلية الأرض والجمهور للشباب السعودي، ولكن ذلك لن يمنع ممثل كرتنا الوحيد من بلوغ المرحلة الأولى نحو الوصول إلى الأدوار المتقدمة، بتواجد نخبة من اللاعبين الدوليين الذين يمتلكون الخبرة في خوض المباريات الكبرى والتعامل مع الضغوطات، لا سيما أن تشكيلة الصقور تضم العديد من عناصر منتخبنا الوطني ".يذكر أن الجوية يتواجد ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الجزيرة الأماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.

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