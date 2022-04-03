سريلانكا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي لاحتواء الاحتجاجات

2022/04/03 | 08:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حظرت سريلانكا وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لوقف الاحتجاجات المتصاعدة ضد رئيس البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية، وفقا لموقع “نت بلوكس” الذي يراقب عمليات حجب الإنترنت في العالم.وقال “نت بلوكس” اليوم الأحد، إن “سريلانكا فرضت حظرا وطنيا على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر تقييد الوصول إلى منصات مثل تويتر وفيسبوك وواتسآب ويوتيوب وإنستغرام”.من […]

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