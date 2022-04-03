2022/04/03 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوّلت جمعية "دار سي حماد" في المغرب، بمساعدة شريكها الألماني " Water-Foundation" الضباب إلى مورد يوفّر المياه عند الحاجة.ونتج عن ذلك أكبر منشأة لتجميع الضباب في العالم، وهي تتضمّن 1700 متر مربّع من الشّباك المُحتجِزة للرطوبة.وتوّفر الجمعية الآن، والتي تُعتبر واحدة من شركات الابتكارات العالمية في إكسبو 2020 دبي، مياه الشرب لـ16 قرية في منطقة سلسلة جبال الأطلس الصغير جنوب غرب البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في المغرب..شباك تحصد المياه من ضباب الصحراء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في المغرب..شباك تحصد المياه من ضباب الصحراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).