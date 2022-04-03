2022/04/03 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية.. استهداف منزل ناشط بعبوة محلية في النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/03 | 08:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية.. استهداف منزل ناشط بعبوة محلية في النجف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية.. استهداف منزل ناشط بعبوة محلية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).