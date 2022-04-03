أوكرانيا تصبح أول دولة تستعين بالعملات الرقمية لتمويل دفاعاتها

2022/04/03 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أن "أوكرانيا أصبحت أول دولة ذات سيادة تمول جهودها الدفاعية بالعملات الرقمية".

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