الكشف عن سبب غياب رونالدو عن مواجهة “الثعالب”

2022/04/03 | 08:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ودفع الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالثلاثي، السويدي إيلانغا والبرتغالي برونو فيرنانديز والإنجليزي جادون سانشو لقيادة هجوم فريق “الشياطين الحمر”، في غياب رونالدو، بينما أبقى […]

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